08 de março: Feliz Dia Internacional da Mulher Source link Compartilhe isso: Compartilhar no Facebook(abre em nova janela) Facebook Compartilhar no X(abre em nova janela) 18+ Compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela) WhatsApp Curtir isso:Curtir Carregando... Navegação de Post Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha equipe técnica da Defesa Civil Nacional em áreas atingidas por enxurrada e local onde serão construídas casas para as famílias atingidas pela inundação em 2024 Prefeitura de Brasiléia constrói escola a 134 km da cidade para atender alunos da zona rural