100 outdoors serão espalhados no Acre em apoio a Bolsonaro e pela abertura do comércio

A ideia inicial surgiu de representantes do agronegócio. incomodados com as críticas que o governo Jair Bolsonaro vem recebendo na área ambiental, os agropecuaristas acreanos resolveram se juntar e espalhar outdoor de apoio ao presidente pelo estado.

“A Amazônia está em foco na grande mídia. Pessoal criticando o presidente e o ministro do meio ambiente. Aí surgiu a ideia de colocarmos outdoor dizendo que o agro do Acre apoio às ações do presidente Jair Bolsonaro. O presidente tá apanhando muito de organizações que têm outras intenções, principalmente comerciais, do que a preservação. Nós somos 30 milhões de pessoas que moramos na Amazônia e queremos ter oportunidade, queremos produzir, gerar emprego e atrair as agroindústrias”, diz o empresário e pecuarista Fernando Zamora, um dos articuladores do movimento.

A ideia original de apoio apenas ao agronegócio foi mudada diante da adesão de muitos comerciantes, que pressionam pela reabertura do comércio no Acre. “A ideia tomou uma dimensão muito grande, já que vários comerciantes que não são do agronegócio aprovaram a ideia e quiseram participar. Então vamos apoiar também a reabertura do comércio, já que está falindo tudo”, diz Zamora.

O ac24horas teve acesso a uma planilha de doações de pecuaristas e comerciantes que vão bancar os outdoors, que já devem começar a ser instalados na próxima semana. Já foi arrecadado mais de 38 mil reais para a confecção das publicidades.