Renny Carvalho

Mediante ao feriado em comemoração ao aniversário de nosso estado, a 12° sessão ordinária da Câmara de vereadores de Epitaciolândia aconteceu nesta quarta – feira dia 16 de junho e contou com a participação de 7 vereadores.

A sessão iniciou-se como de costume às 9:00 am. Presidida pelo vereador Manoel Messias (PT), que é vice-presidente da casa. Estiveram presentes 7 dos 9 vereadores, o vereador presidente Diojino Guimaraes do MDB e Rubens Rodrigues do PSD justificaram ausência.

Em uso a tribuna no grande expediente o Vereador Nego (Progressista), iniciou agradecendo o Deputado Jenilson Leite pela parceria no programa saúde na comunidade realizada pela prefeitura na comunidade Prata; Agradeceu a prefeitura por resolver parcialmente o atendimento na farmácia municipal; Parabenizou a prefeitura pelos 588 atendimentos de saúde na comunidade do Prata através do programa Saúde na Comunidade; salientou que mesmo em dias de feriado e ponto facultativo, a secretaria de saúde não deixou de realizar seus atendimentos; Finalizou agradecendo o governador Gladson Cameli pelas parcerias com a prefeitura de Epitaciolândia e mencionou que o prefeito Sérgio Lopes diante dos trabalhos em Epitaciolândia, está credenciado para ser candidato a vice-governador do Acre.

O Vereador Messias Lopes (PT): inicou agradecendo os Vereadores José Maria e Pantico da Água, pela parceria em visita nas comunidades rurais (Guajará, Alemanha, km 23); denunciou a falta de medicamentos para os pacientes diabéticos nos postos de saúde rurais e melhor acesso a remédios da farmácia básica; Pediu restauração nas comunidades do km 23 ( ponte) e ramal do km 25, chora menino, Cachoeira, Chora Menino, Rubicon, Riozinho, São Salvador, Filipinas; Pediu esclarecimento sobre as licitações para as melhorias de ruas intrafegáveis; APRESENTOU UM PROJETO DE LEI que institui a renda básica de cidadania fornecida pela prefeitura de Epitaciolândia às famílias de baixíssima renda e extrema pobreza, ou mesmo o fornecimento de cestas básicas;

Vereador José Maria (PSL), iniciou parabenizando o itinerante realizado pela prefeitura e a parceria com o Deputado Dr. Jenilson Leite (PSB), com atendimento na comunidade do Prata; Falou sobre o Certame Simplificado da saúde municipal, onde há ausência de informações dos aprovados e que a promessa de ter um representante da Câmara na equipe de analises de currículos não foi respeitada gerando incertezas na lisura do certame; Mencionou haver ausência de conhecimento técnico da gestão na contratação de profissionais para atuar em plantões extras; Parabenizou o vereador Messias Lopes pelo pedido de providencias na Rua Ana de Souza Lira, onde o abandono é muito grande por parte da gestão municipal com esgoto a céu aberto com odor de fezes e urina na referida rua e desperdício de água potável, lama e atoleiro; cobrou licitação para compra de insumos e medicamentos básicos de saúde .

Vereadora Preta (Progressista), Falou sobre abaixo assinado dos moradores da BR317 próximo a Pousada Laurian, para que sejam colocada iluminação pública na rua principal que está às escuras; Pediu ao líder do prefeito que seja encaminhado o projeto dos Conselheiros tutelares do município; Parabenizou a prefeitura pelo trabalho de melhoria na iluminação pública em muitos bairros da cidade; Cobrou que o Depasa faça reparos em canos no Bairro Vila Vitória prejudicando a trafegabilidade nas ruas; Parabenizou o prefeito por mais uma edição do projeto itinerante realizado no ramal do Prata e a parceria com o gabinete do Deputado Dr. Jenilson Leite com uma boa estrutura de atendimentos; Parabenizou o governo do estado pela assinatura de convênios com o município para o anel viário e melhorias de ramais.

Vereador Pantíco da Água (SD): Pediu paliativo na rua Capitão Pedro Vasconcelos que está com bueiro a céu aberto ocasionando prejuízos e problemas para a população em especial ao comércio do empresário Amázio Rocha que está sendo afetado diretamente com essa cratera; pediu que a gestão apresente um projeto de melhoria das ruas de Epitaciolândia.

Vereador Marcos Ribeiro (PSDB), Iniciou agradecendo a assinatura de convenio com o governo do estado do Acre que vai garantir melhoria de mais de 80 quilômetros de ramais em Epitaciolândia; registrou que o governo acenou com a possibilidade de instalar uma OCA no município; Falou sobre a questão relacionada aos problemas de plantonistas nas unidades de saúde; Parabenizou o prefeito pela realização do programa saúde na comunidade em parceria com o Deputado Dr. Jenilson Leite com muitos atendimentos aos produtores rurais; Lembrou que o programa de melhoria das ruas da cidade poderão ser concluídos com a garantia de 10 milhões de reais para investir na infra estrutura do município; Relatou sobre os problemas ocasionados com o desperdício de água potável em virtude do Depasa instalar a encanação em locais que não tem boia d’água, evitando estrago de água.