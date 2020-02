PM estoura laboratório de drogas e prende suspeito de tráfico

Um jovem identificado como Samuel foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na manhã deste domingo (23), na Rua João de Paiva, no Bairro da Praia, no município de Tarauacá, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a guarnição estava realizando um patrulhamento quando os militares receberam a denúncia de que em uma casa estava funcionando um laboratório e ponto de venda de drogas.

Os militares se dirigiram para o local denunciado e avistaram um homem que acabou correndo para dentro da residência. Os militares abordaram Samuel e foi encontrada, no interior da mordida, uma certa quantidade de droga que estava em processo de secagem, e ainda havia material para embalar e uma certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, os agentes deram voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido pelo delegado plantonista. O inquérito será enviado ao Poder Judiciário e o homem ficará preso até o julgamento do crime.