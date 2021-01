Vereador chama decisão de Bocalom por volta às aulas de “inconsequente”

O vereador eleito pelo PSB, Adailton Cruz, usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 20, para pedir ao prefeito Tião Bocalom (Progressistas) que repense a volta às aulas, anunciada mais cedo, para dia 08 de fevereiro.

Pela manhã, a secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, anunciou a volta às aulas para cerca de 1.800 estudantes do 5º ano da rede municipal de ensino, já as crianças em fase de pré-escola e do 1º ao 4º ano permanecerão com o Ensino à Distância (EAD).

O parlamentar que também atua no sistema de saúde voltou a relembrar que apesar do início da imunização no Acre, o mundo ainda vive os efeitos da maior crise sanitária que a humanidade.

“São quase mil vidas perdidas em nosso estado, uma decisão desta, neste momento, sem imunidade rebanho, em período de pico, é no mínimo equivocada e inconsequente”, salientou.

Adailton alertou que apesar do Acre ter 41 mil doses do imunizante, a quantidade cobre, sequer, 20% da população. O parlamentar afirmou que caso o prefeito insista na ideia acionará todos os meios possíveis para impedir a volta às aulas.

“Ainda que seja, não traz, nos próximos 40 dias qualquer segurança, aos alunos, servidores, professores e familiares. Se persistir, iremos usar todos os meios legais para garantir a devida segurança, a todos”, escreveu.

