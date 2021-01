Nota de Pesar

Nota de

PesarÉ com tristeza e pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome da Prefeita Fernanda Hassem e do vice-prefeito Carlinhos do Pelado, presta suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento de Risomar Ferreira Feitosa, servidora aposentada da Educação, que muito contribuiu com nosso município. Trabalhou por vários anos na tradicional Escola Getúlio Vargas.