Prefeitura de Epitaciolândia disponibiliza gratuitamente prótese dentária à população

Por meio da Secretária Municipal de Saúde, a prefeitura de Epitaciolândia, disponibiliza serviço de prótese dentária para toda a população do município. Ao todo serão atendidos cerca de 330 pacientes que utilizam a rede Sistema Único de Saúde (SUS.

A ação faz parte e um programa do Governo Federal e Prefeitura que garante ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população que por muitas vezes não tem como pagar pelos serviços, tendo em vistas as dificuldades financeiras vividas por causa da pandemia da covid-19.

De acordo com o Secretário Municipal de saúde Dr. Cassius Hassem, serão mais de 330 próteses oferecidas. “Desde do início da Gestão estamos desenvolvendo esse programa, pois através dele é possível resgatar a dignidade dos pacientes, elevando a autoestima.” Destacou Cassius.

“Cuidar bem das pessoas esse é nosso lema principal, e esse programa tem como objetivo devolver o sorriso e autoestima das pessoas, por muitas vezes elas não podem pagar pelos serviços, e, nós quanto prefeitura continuaremos com o programa a fim de beneficiar o maior número de pacientes possível.” Destacou o Prefeito Sérgio Lopes ao fazer a entrega de 50 próteses para 27 pessoas na manhã desta quinta feira dia 04, na Unidade de Saúde João Alves no Bairro Liberdade 2.

O programa atende todas as pessoas que tiver ausência total ou parcial dos dentes, ou que precise trocar sua prótese antiga por uma nova. Os interessados podem procurar sua Unidade Básica de Saúde, apresentando a carteirinha do SUS, e marcar uma avaliação com o cirurgião dentista. Assim que o tratamento estiver concluído, o paciente receberá um encaminhamento e agendará a moldagem. Em algumas semanas, o paciente receberá sua prótese.

As senhoras Maria de Aquino Silva e Maria das Neves Costa, deram depoimentos agradecendo ao prefeito Sérgio Lopes por essa iniciativa através da Secretaria Municipal de saúde em ajudar as pessoas que não tem como pagar até R$ 800 reais por uma prótese.

