1º no Acre: Epitaciolândia realiza imunização de professores da rede municipal, estadual e federal

Dando seguimento ao anunciado dia 27 pelo prefeito de Epitaciolândia, os professores da educação municipal, estadual e federal estão sendo imunizados contra o vírus covd-19. Os trabalhos tiveram início na manhã desta sexta-feira (28), na escola Bela Flor localizada no km 01 da BR 317.

Os professores só precisam apresentar um documento que faz parte do quadro estadual ou municipal. Segundo o prefeito Sérgio Lopes, todos os servidores serão imunizados, para isso basta apresentar uma declaração que consta que a pessoa faz parte da educação.

A vacinação inicial contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, da Secretária Municipal de Educação, Eunice Maia Gondim e demais setores ligados à educação. Segundo foi informado, a vacinação está em acordo com o Programa Nacional de Imunização (P

