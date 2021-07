Leo de Brito e Bira Vasconcelos entregam Praça Getúlio Vargas revitalizada

A Praça Getúlio Vargas, localizada na área central do município de Xapuri, foi entregue à população na última sexta-feira, 2, revitalizada. A obra foi executada com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Leo de Brito em 2017. O investimento foi de R$ 390.000 e compreende a recuperação total desse espaço de lazer e encontro das famílias de Xapuri. O evento foi prestigiado pela Caravana dos Prefeitos e teve a presença de senadores, deputados federais e estaduais. Resgate histórico O prefeito Bira Vasconcelos destacou o valor histórico da obra. “A recuperação dessa praça é um resgate da nossa história, o meu coração tá muito feliz, é um presente ao povo de Xapuri, estou muito agradecido ao Leo de Brito por ter encampado esse sonho que é o resgate da nossa história. O Leo é o campeão de emendas no nosso município e é uma satisfação tê-lo na entrega dessa obra tão importante e poder contar sempre com seu apoio”, agradeceu Bira Vasconcelos. Leo de Brito reafirmou a parceria com a gestão municipal e revelou sua satisfação de poder contribuir com desenvolvimento do município. “Um dia de muita alegria! Essa praça representa a história de famílias que se formaram aqui, das crianças, da juventude que vai utilizar esse espaço e das gerações que vão se suceder, além da praça, o Bira e sua equipe estão resgatando também a Banda de Música Dona Júlia Gonçalves Passarinho, que vai trazer alegria para o povo de Xapuri. Parabenizo de maneira especial o prefeito Bira e sua vice Maria, pelo excelente trabalho que vem fazendo em favor dos moradores, nossa parceria tem dado bons frutos e quem ganha são as pessoas”, disse Leo de Brito. Campeão de emendas Bira Vasconcelos ressaltou a importância da parceria com Leo de Brito desde o seu primeiro mandato, quando destinou mais de R$ 3 milhões para investimentos em Xapuri. “Leo de Brito é um amigo de Xapuri, foi o parlamentar que mais destinou recursos para o município, desde o seu primeiro mandato tem ajudado muito a nossa gestão e a nossa cidade com recursos que possibilitaram investimentos importantes, além da Praça Getúlio Vargas, a abertura e recuperação de diversas ruas, a aquisição de maquinário para a recuperação de ramais e a sede da Defensoria Pública, cuja obra está com os recursos disponíveis e será iniciada agora. Somos muito gratos pela parceria”, disse o prefeito de Xapuri. R$ 5,3 milhões para 2021 Leo de Brito anunciou a destinação de R$ 5,3 milhões em emendas parlamentares para investimentos na saúde, infraestrutura e área social, alocados no Orçamento Geral da União em 2021, recursos que serão investidos na pavimentação de ruas e construção de calçadas, ampliação do Centro de Fisioterapia, realização de atendimentos de saúde itinerante em áreas rurais e ribeirinhas, construção e urbanização do canal do ginásio coberto e aquisição de equipamentos para





