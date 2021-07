Emenda de Mara Rocha levará pontos de internet para comunidades rurais do Acre

Por intermédio de Emenda Parlamentar da deputada federal MaraRocha, dezenas de comunidades rurais do Estado do Acre, serãocontempladas com internet gratuita, ilimitada e de qualidade através do ConectAí – Wi-Fi Brasil, um programa do Governo Federal,desenvolvido pelo Ministério das Comunicações em parceria com aTelebrás, e financiado por Emendas ao Orçamento feita por parlamentares.

Esses pontos de internet devem ser instalados em instituições públicas, escolas, unidades de saúde, aldeias indígenas, associação de produtores e outros, indicados pela parlamentar.

Mara Rocha se reuniu, recentemente, com produtores da EstradaTransacreana, região que será uma das beneficiadas, para levar a boa notícia e para ouvir os produtores rurais e juntos decidirem os locais para a instalação de 20 pontos de internet.

Os locais escolhidos pelos produtores rurais da EstradaTransacreana são : Unidade Básica de Saúde Sebastiana Prado na Vila Verde, Projeto Oriente, Associação de Produtores Rurais Itamarati “1“, Escola

Cláudio Augusto Ferreira Sales, Escola Canto do Sabiá, Escola Nova Esperança 1 ( Beira do Riozinho do Rola) , Associação de Produtores e Produtoras do Ramal Cachoeira, Associação Bom Sucesso, Ramal Centrinho , Escola Boa Fé 3, Escola Santo Antônio da Capela, Associação Boas Novas , Escola São Francisco, Escola Florentina Esteves na comunidade Água Preta , Escola Água Viva, Escola Vida Nova, Escola Recife e no Oriente do Yaco.

Mara Rocha afirmou o seu compromisso em aumentar o número de pontos distribuídos pelo estado, com novas indicações e com o aporte de mais emendas.

“Estamos muito felizes por ajudar o nosso produtor rural, diminuindo a distância entre o campo e a cidade. Hoje conectividade é essencial na vida das pessoas, e é facilitadora do acesso a serviços públicos, esses pontos de internet vão facilitar a vida dos produtores rurais, levando internet em alta velocidade às comunidades onde não há nenhuma conexão ou comunicação, melhorando a atuação dos postos de saúde, escolas e associações de produtores rurais. Continuarei empenhada em destinar mais recursos e buscar novos pontos para atender às várias regiões do

nosso Estado do Acre”, afirmou Mara Rocha.