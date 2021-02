Administrando uma das poucas prefeituras adimplentes, Fernanda Hassem recebe ainda mais recursos para Brasiléia em Brasília

Almir Andrade

O município de Brasiléia vai ficar melhor ainda nesse segundo mandato da prefeita Fernanda Assem (PT). As razões são muitas, mas uma das principais é o fato de ela ter colocado a prefeitura totalmente adimplente. Ou seja: nada impede de receber recursos. A prefeita está em Brasília colocando o município na pauta do orçamento para 2021.

“Estamos em Brasília junto à bancada dos prefeitos acreanos, para apresentarmos projetos e emendas para serem trabalhados no orçamento de 2021. Estamos com a pasta cheia de projetos, vamos visitar os ministérios, pois a Prefeitura de Brasiléia está adimplente e apta a receber recursos. Estou aqui peregrinando, irei visitar todos os parlamentares, sem distinção de partidos. Brasiléia precisa da ajuda dos nossos deputados e senadores, que se elegeram para nos representar. Estamos bastante otimistas para levarmos recursos para o Acre e principalmente, para nossa querida Brasiléia, que tanto precisa de investimentos”, escreveu a prefeita hoje cedo em sua página no Facebook.