Vídeo: Pizzaria é consumida pelo fogo na manhã desta sábado em Epitaciolândia

Era por volta das 6h30 deste sábado, quando Bombeiros do 5º Batalhão localizado na cidade de Epitaciolândia, foram acionados para conter as chamas que consumia um estabelecimento localizado na Avenida Santos Dumont, próximo ao Banco do Brasil.

Segundo foi apurado com o Sargento Tchedery, o incêndio teria iniciado em uma casa abandonada ao lado, que vinha sendo usada por usuários de drogas. Três suspeitos foram detidos e seriam entregues na delegacia do Município.

Mesmo com a agilidade dos bombeiros no local, o caminhão apresentou problemas mecânicos no sistema que joga a água, o que impossibilitou sua utilização. O fogo foi combatido com ajuda de um caminhão pipa da Prefeitura.

Infelizmente, o prédio foi consumido pelas chamas por ser de madeira, o que ajuda na rápida propagação do fogo. O prédio funcionava como uma pizzaria e tudo que havia dentro foi destruído no incêndio.

