Prefeita Fernanda Hassem, participa da reunião sobre Clima e Desenvolvimento.

Leila Ferreira SECOM

A prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem participou nesta quarta-feira, 18, de uma reunião através de videoconferência sobre Clima e desenvolvimento com visões para o Brasil até o ano de 2030.

O encontro foi realizado em parceria com o Instituto Clima e Sociedade -ICS, Instituto Talanoa, Centro Clima de Estudo Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas – COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ.

O objetivo da vídeoconferência foi compartilhar conhecimentos e propostas visando cenários para o Brasil em 2030, aspectos de desenvolvimento do país sejam eles políticos, socais, ambientais ou econômicos visando futuro, discussões relacionadas para COP/26 que terá o tema de Sustentabilidade.

Essas instituições discutem e debatem melhorias sobre planeta, mudanças climáticas, desenvolvimento a tomar medidas rigorosas e imediatas para reduzir as emissões globais pela metade até 2030 e oferecer um mundo de carbono zero mais saudável e justo.

A Prefeita Fernanda Hassem, em sua fala, destacou a importância da Resex Chico Mendes para o Acre e para o Brasil.

“Estamos em uma região da Amazônia onde está situada a Reserva Extrativista Chico Mendes com quase 1 milhão de hectares. Somente em Brasiléia são quase 3 mil pessoas morando e que precisam de projetos maiores de desenvolvimento por parte do Governo Federal. É preciso investimento para que as pessoas possam ter melhores condições de vida sem destruir o meio ambiente, temos áreas desestruturadas, que precisam de investimentos altos onde os seringueiros e extrativistas possam tirar sua alimentação e renda de forma sustentável. É preciso olhar para a economia e sustentabilidade, meio ambiente e turismo de base. A nossa gestão está sempre presente, conhecendo de perto a realidade das comunidades extrativistas, levando investimentos como atendimento itinerante de Saúde e Assistência Social e oferecendo melhorias de trafegabilidade e escoamento da produção, através da recuperação dos ramais. Buscamos todas as parcerias necessárias e agradecemos a todos que colaboram para que o extrativista tenha uma vida mais confortável e digna”, destacou Fernanda Hassem.

Michelle Ferreti do Instituto Alziras falou do encontro realizado “o objetivo foi reunir diversas líderes do Brasil e um grupo responsável por discutir cenários para o Brasil em 2030, levando em conta o desenvolvimento e as mudanças climáticas e o resultado destas discussões será levado para a COP 26, que será realizada em novembro de 2021 na Escócia. Visando sempre economia e desenvolvimento sustentável, foi muito bom contar com a prefeita Fernanda Hassem trazendo a perspectiva da Amazônia e do Acre para esse debate, além do trabalho exemplar da gestora na sua cidade, contamos na reunião com outras lideranças importantes também” disse.

Participaram do evento virtual, Natalie Unterstell presidente da Talanoa, Emílio La Rovere coordenador do Centro de Estudos integra sobre Meio Ambiente do Centro Clima da COPPE- UFRJ. Michelle Ferreti e equipe do Instituto Alziras, dentre outras instituições.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...