70% dos leitos de UTI para pacientes com covid-19 pelo SUS estão ocupados no Acre

A taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre é de 70%, informou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) no final da tarde desta sexta-feira (18).

Há apenas dez vagas disponíveis no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC), oito no Hospital Santa Juliana – que cedeu 10 leitos ao governo – e quatro no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O setor de UTIs para coronavírus do Pronto-Socorro de Rio Branco está lotado há vários dias, com internações acima da capacidade.

Atualmente, 49 pacientes encontram-se hospitalizados em estado grave em unidades públicas de saúde e oito em hospitais particulares.

O total de casos confirmados no Acre é de 39,3 mil e o de mortos é de 757.

