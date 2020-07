A Feira Livre Municipal Walter Fernandes Farias retorna a suas atividades

A partir do dia 30 de Julho a Feira Municipal retornará a suas atividades com todos os cuidados cabíveis, referente ao enfrentamento do novo Corona-Vírus.

Será exigido a cada feirante que cumpram com todos os requisitos de enfrentamento ao COVID-19 constituído pelo ministério a saúde.

Prefeito Tião Flores e Secretario De agricultura Amarildo Pedem a toda a população que não aglomerem, cumpram com o distanciamento social, usem mascaras, álcool em gel 70%, para evitar a propagação do novo Corona-Vírus.

