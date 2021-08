” A melhor maneira de combater a desinformação é com a informação. Votarei sim, pelo voto impresso ” diz Jéssica Sales

A véspera da eleição da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Voto Impresso, nesta terça-feira 10, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, a deputada Jéssica Sales (MDB-AC) manifestou voto favorável à matéria que tomou conta das discussões políticas nos últimos dias.

Ao se manifestar favorálmente ao voto impresso e auditável, Jéssica Sales ressaltou que a melhor maneira de combater a desinformação é a informação e, neste caso, se debruçou atentamente sobre a emenda constitucional para que pudesse se manifestar. “Lí e reli a proposta e estou convencida de que sou favovável sim, porque teremos mais confiança e segurança nas eleições de 2022, cujos votos serão auditados e contados se, por acaso, forem contestados. Não é para ser contado agora nestas eleições como alguns tentam confundir o eleitor” – esclareceu.

Na realidade, disse ela, o que o presidente Jair Bolsonaro quer, é que, a partir da eleição presidencial de 2022, os números que cada eleitor digita na urna eletrônica sejam impressos e que os papéis sejam depositados de forma automática numa urna de acrílico. Sales ressalta ainda que, a idéia do presidente é que, em caso de acusação de fraude no sistema eletrônico, os votos em papel possam ser apurados manualmente.

Por fim, a deputada Jéssica Sales declarou que é a favor da democracia e, principalmente, da segurança e do clamor da população. “Sim, ao voto impresso e auditável” – concluiu

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...