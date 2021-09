A Prefeitura Municipal de Assis Brasil está realizando a pavimentação da Rua Francisco das Chagas

Nesta sexta-feira a empresa que está realizando o trabalho na Rua Francisco das chagas está levando a massa asfáltico para Assis Brasil.toda a produção do asfalto está acontecendo na usina de Brasileia e tá tendo apoio dos profissionais do governo do estado por meio do Deracre

Construtora novo tempo afirma que até domingo a rua será asfaltada e entregue a população de Assis Brasil.

Para o prefeito Jerry Correia que se encontra em Rio Branco em busca de melhorias para Assis Brasil esse é um momento especial de sua gestão sempre firmando parceria para dar melhores condições de vida para os moradores da minha cidade ressaltou o Prefeito.

