A todo vapor! Equipe de imunização vacinou mais de 500 pessoas em 04 dias em Assis Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Imunização, não tem medido esforços para aumentar o número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 em Assis Brasil.

De acordo com a Secretaria de Saúde, Ivelina Araújo, o quantitativo de pessoas vacinadas contra a Covid-19 ultrapassou 500 doses em 04 dias de vacinação, “somando as doses aplicadas Sábado, Segunda e Quarta-Feira foram mais de 500 vacinas aplicadas,” disse.

A Secretária informou que as vacinas estão sendo feitas nos postos Antonio Alves e Terezinha Batista e que a faixa etária vai baixando conforme as doses disponíveis no município.

Vale destacar que neste Sábado (03), haverá um itinerante do Programa Prefeitura na Comunidade e ali estarão sendo vacinadas pessoas na faixa etária de 25 anos. O evento acontecerá na zona rural e para a zona urbana as doses para pessoas a partir de 25 anos estarão disponíveis na Segunda-Feira nos postos de vacinação supracitados.

AVISO IMPORTANTE

Quem já está com 45 dias que tomou a 1ª dose da vacina AstraZeneca, já pode tomar a 2ª dose, independente do agendamento constante no cartão de vacina.

O fato é que essas pessoas teriam que esperar 90 dias para tomar a 2ª dose, no entanto o Ministério da Saúde baixou um novo Decreto que antecipa para 45 dias a segunda dose da vacina AstraZeneca

