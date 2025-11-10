Abertura da Comic Nerd reúne centenas de fãs de Dragon Ball e movimenta economia criativa





A edição 2025 da Comic Nerd – Especial Dragon Ball começou no último sábado, 8, reunindo centenas de fãs no Gran Reserva, em Rio Branco, em uma celebração que une cultura, tecnologia, criatividade e nostalgia. Realizado pelo governo do Estado até este domingo, 8, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Associação dos Nerds do Acre (Anac Nerd) e o Instituto Mercosul Amazônia (IMA), o evento abriu as portas com um público recorde, consolidando-se como o maior encontro geek e de economia criativa da região.

Neste ano, a atividade ganhou novos espaços e muitas experiências imersivas com realidade virtual. O público pôde conhecer o Espaço Inovação e Tecnologia, com startups e projetos de inteligência artificial; a Arena Gamer, com torneios de Free Fire, Counter-Strike e Pokémon TCG; o Espaço Cultura Geek, que concentrou exposições, concursos de cosplay e lojas com artigos temáticos; além da Boate Nerd e da Arena de Swordplay, que garantiram o entretenimento dos fãs de todas as idades. A principal marca desta edição é a presença de famílias e crianças no espaço.

Para o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, a Comic demonstra como a cultura geek pode se conectar com o desenvolvimento social e econômico do Acre. “A Comic Nerd é o ponto de encontro entre tecnologia, juventude e criatividade numa celebração da inovação e tecnologia. O governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis nos orientaram a investir em eventos que estimulem o talento acreano e gerem oportunidades para nossa juventude. A economia criativa tem força, movimenta negócios e inspira novos empreendedores”, destacou ele.

Presidente da Anac Nerd, Hecton Magalhães celebrou a consolidação do evento e agradeceu a parceria do governo: “A Comic Nerd é fruto de muitas mãos dedicadas que trabalharam intensamente para entregar o melhor para o público presente. O governo do Estado acreditou na cultura geek e o resultado está aqui: famílias inteiras participando, jovens empreendendo, artistas sendo valorizados, atrações nacionais de peso e a economia girando. Nosso desafio era tornar o evento inclusivo, acessível e seguro, ver tudo isso acontecendo é uma emoção enorme”, afirmou.

Visitantes elogiam evento

Entre os visitantes, o clima foi de encantamento e pertencimento, com diversas pessoas fantasiadas de personagens de jogos, mangás ou animes transitando pelo espaço. O servente de limpeza Paulo Vítor Sousa Lima foi um deles. Ele afirmou que acompanha o universo dos animes desde a infância e que o evento representa um espaço de acolhimento e expressão: “Acompanho desde pequeno e sempre fui fã do Naruto. Acho muito legal ver tanta gente reunida, sem vergonha de mostrar do que gosta. É uma cultura, e o governo está de parabéns por trazer isso pra gente”.

Já a venezuelana Maria Soto, vestida como o personagem Choso, do anime Jujutsu Kaisen, participou pela primeira vez de um evento do tipo e se impressionou com a estrutura e o público. “Está tudo lindo, gostei muito. É a primeira vez que venho a uma Comic, e tudo é muito bem organizado e bonito. Estou encantada”, afirmou.

O público também pôde acompanhar oficinas gratuitas de wigmaker e papercraft, apresentações musicais e intervenções artísticas inspiradas no universo de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. O primeiro dia encerrou com intensa movimentação nos corredores, onde o público celebrou o reencontro com personagens e histórias.

Painel com dubladores emociona o público acreano

Um dos momentos mais aguardados do primeiro dia foi o painel com os dubladores oficiais de Dragon Ball, que lotou o auditório principal e arrancou aplausos do público. Wendel Bezerra (voz de Goku), Tânia Gaidarji (Bulma) e Fábio Lucindo (Kuririn) compartilharam bastidores, curiosidades e histórias de suas carreiras, emocionando fãs de todas as idades. “Foi maravilhoso. O público do Acre é muito empolgado cheio de energia, esse carinho é o combustível que faz a gente continuar entregando o melhor no estúdio. Foi maravilhoso viver isso”, afirmou Bezerra.

Tânia Gaidarji destacou o reencontro com os colegas de dublagem e a recepção calorosa: “É incrível poder ver todo esse carinho. O público do Acre é apaixonado demais, e estamos muito felizes de estar aqui sentindo essa energia maravilhosa da galera que veio nos acompanhar”. Já Fábio Lucindo ressaltou o sentimento de gratidão: “É impossível explicar a grandiosidade desse momento, foi de arrepiar sentir essa vibração maravilhosa que a galera nos passou. Vamos voltar para casa felizes, renovados e encantados com essa entrega que o público do Acre tem”, declarou.

Concurso de cosplay

Encerrando o primeiro dia, o Concurso Nacional de Cosplay premiou os melhores figurinos e performances da noite, transformando o palco em um verdadeiro espetáculo de criatividade e emoção. A grande campeã, Mayel Mayara, se fantasiou de Gwen, do jogo League of Legends, e emocionou o público ao celebrar seus 10 anos como cosplayer: “Foi uma realização enorme. Passei quatro meses construindo essa personagem e ver esse esforço reconhecido é recompensador. É um sonho concretizado que dá ânimo para continuar seguindo”, afirmou ela.

O segundo lugar ficou com George Luan, que trouxe um personagem clássico dos quadrinhos e destacou o espírito de amizade entre os competidores. “Vim pra me divertir com meus amigos e fiquei feliz de conquistar esse resultado. Foi uma experiência incrível”, contou. Já a terceira colocada, Esther Nascimento, ressaltou a importância de inspirar novos cosplayers: “Participei pra contribuir com a comunidade e incentivar a nova geração. Ver o público vibrando é a melhor recompensa. Não podemos deixar essa cultura acabar e o evento contribui para isso”, finalizou.

