Ação conjunta resulta na prisão de mulher com 9,4 kg de cocaína dentro de malas na BR 317

Um trabalho conjunto envolvendo Gefron, Canil do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre e Polícia Civil e Epitaciolândia, resultou na apreensão de quase dez quilos de cocaína na tarde desta quinta-feira, 25, dentro de ônibus que faz a linha intermunicipal entre Epitaciolândia e Rio Branco.

Uma barreira foi montada no km 6 da BR 317, onde foi utilizado o Grupo de Operações com Cães (G.O.C.), para localizar e identificar drogas nas bagagens de passageiros, e em outras operações pela regional do Alto Acre.

Um ônibus intermunicipal que saiu de Epitaciolândia para a Capital do Acre, tinha uma passageira L.M.N. de 51 anos natural do interior da Bahia. A mulher tinha uma carga de quase 10 quilos e cocaína escondida dentro de malas no bagageiro, que havia recebido em um hotel localizado em Epitaciolândia no sábado passado.

Durante entrevista, a mulher disse que ‘receberia’ um certo valor para entregar na cidade Belo Horizonte (MG). A droga e a mulher foram encaminhadas à delegacia de Epitaciolândia para procedimento praxe, lavratura do auto de flagrante e em seguida colocada à disposição da justiça.

