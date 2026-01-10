Ação de inteligência da PCAC leva à prisão de foragida da Justiça do Acre em Rondônia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de trabalho de inteligência e cooperação interestadual, resultou na prisão de uma mulher foragida da Justiça acreana há 19 anos. A captura foi realizada pela Polícia Civil de Rondônia (PCRO), no distrito de Vila Extrema, em Porto Velho/RO, após o compartilhamento de informações entre as instituições.

A prisão ocorreu na última terça-feira, 6, em cumprimento a mandado expedido pelo Poder Judiciário do Acre em 2006, pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/AC, pela prática de homicídio tentado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Conforme as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Acre, a foragida, identificada pelas iniciais M.T.C.M.X., tentou matar sua desafeta M.M.O. no ano de 2005, nas dependências da Casa do Índio, localizada na Estrada da Sobral, bairro Sobral, em Rio Branco/AC, utilizando uma arma branca.

O crime foi motivado por ciúmes, uma vez que a vítima mantinha um relacionamento com o ex-companheiro da autora. No dia 13 de outubro de 2005, ao flagrar o casal no local, a autora avançou contra a vítima e desferiu diversos golpes de canivete.

O diretor de Inteligência da PCAC, delegado Nilton Boscaro, destacou que a atuação integrada foi fundamental para o êxito da ação. “A integração entre as Polícias Civis do Brasil é de extrema importância para a investigação criminal, a promoção da justiça criminal e, consequentemente, para a segurança das pessoas”, afirmou.