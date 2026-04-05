Ação rápida do Saneacre leva água potável e dignidade a moradores atingidos pela enchente em Cruzeiro do Sul





Diante da força das águas do Rio Juruá, que voltou a impactar comunidades inteiras em Cruzeiro do Sul, o governo do Estado tem atuado de prontidão. Nesta sexta-feira, 3, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) realizou uma ação emergencial de abastecimento de água potável para moradores de áreas atingidas pela cheia. A iniciativa beneficiou dezenas de famílias do bairro da Várzea, que receberam água tratada por meio de caminhão-pipa.

Durante a ação, os moradores puderam encher galões, baldes e outros recipientes, garantindo o acesso à água para atividades domésticas e consumo humano em um momento de dificuldade causado pela elevação do nível do rio.

O presidente do Saneacre, Geovani Soares, destacou que a medida faz parte do protocolo de resposta rápida adotado pela autarquia em situações de cheia. “Agimos de forma rápida, levando o abastecimento alternativo por meio de caminhão-pipa para as famílias que passam por esse momento difícil. Essa é uma determinação da nossa governadora Mailza Assis, de que as instituições de governo estejam atentas às necessidades da população e possam diminuir os impactos das cheias”, afirmou.

Coordenador da ação no município, o gerente do Saneacre em Cruzeiro do Sul, Braz Pedroza, ressaltou o empenho das equipes no atendimento às famílias afetadas.

“A água do rio subiu rapidamente e estamos fazendo o possível para atender essas famílias atingidas. Hoje estamos no bairro da Várzea levando água potável para essa população que está precisando da ajuda do governo. Fica aqui a nossa solidariedade”, declarou.

Em áreas atingidas por enchentes, o abastecimento pela rede pública é interrompido como medida de segurança, evitando a contaminação da água tratada pela água bruta do rio. Nesses casos, o Saneacre atua com soluções alternativas, como o envio de caminhões-pipa, garantindo que a população tenha acesso à água potável em condições adequadas para o consumo.







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