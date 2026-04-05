Noticias da Fonteira

Acre

Ação rápida do Saneacre leva água potável e dignidade a moradores atingidos pela enchente em Cruzeiro do Sul

abr 5, 2026


Diante da força das águas do Rio Juruá, que voltou a impactar comunidades inteiras em Cruzeiro do Sul, o governo do Estado tem atuado de prontidão. Nesta sexta-feira, 3, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) realizou uma ação emergencial de abastecimento de água potável para moradores de áreas atingidas pela cheia. A iniciativa beneficiou dezenas de famílias do bairro da Várzea, que receberam água tratada por meio de caminhão-pipa.

Moradores tem acesso à água potável por meio de caminhão-pipa. Foto: cedida

Durante a ação, os moradores puderam encher galões, baldes e outros recipientes, garantindo o acesso à água para atividades domésticas e consumo humano em um momento de dificuldade causado pela elevação do nível do rio.

O presidente do Saneacre, Geovani Soares, destacou que a medida faz parte do protocolo de resposta rápida adotado pela autarquia em situações de cheia. “Agimos de forma rápida, levando o abastecimento alternativo por meio de caminhão-pipa para as famílias que passam por esse momento difícil. Essa é uma determinação da nossa governadora Mailza Assis, de que as instituições de governo estejam atentas às necessidades da população e possam diminuir os impactos das cheias”, afirmou.

Bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, é um dos locais já atingidos pela cheia do Rio Juruá. Foto: cedida

Coordenador da ação no município, o gerente do Saneacre em Cruzeiro do Sul, Braz Pedroza, ressaltou o empenho das equipes no atendimento às famílias afetadas.
 “A água do rio subiu rapidamente e estamos fazendo o possível para atender essas famílias atingidas. Hoje estamos no bairro da Várzea levando água potável para essa população que está precisando da ajuda do governo. Fica aqui a nossa solidariedade”, declarou.

Em áreas atingidas por enchentes, o abastecimento pela rede pública é interrompido como medida de segurança, evitando a contaminação da água tratada pela água bruta do rio. Nesses casos, o Saneacre atua com soluções alternativas, como o envio de caminhões-pipa, garantindo que a população tenha acesso à água potável em condições adequadas para o consumo.



The post Ação rápida do Saneacre leva água potável e dignidade a moradores atingidos pela enchente em Cruzeiro do Sul appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Governo decreta situação de emergência em seis cidades do Acre atingidas pela cheia dos rios

abr 5, 2026
Acre

Governo do Acre intensifica ações de assistência a famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá

abr 4, 2026
Acre

Pronunciamento do Governador Gladson Camelí para solenidade de transmissão do cargo de governador para vice-governadora Mailza Assis

abr 4, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Governo decreta situação de emergência em seis cidades do Acre atingidas pela cheia dos rios

05/04/2026 Frankly
Policial

Governador Gladson Cameli recebe homenagem da Polícia Civil do Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

05/04/2026 Frankly
Fronteira

5 de Abril: Feliz Páscoa!

05/04/2026 Frankly
Acre

Ação rápida do Saneacre leva água potável e dignidade a moradores atingidos pela enchente em Cruzeiro do Sul

05/04/2026 Frankly