Acesso a bairro em Epitaciolândia é interrompido e moradores pedem recuperação à Prefeitura

A rua Ayrton Sena, principal acesso ao Bairro Beira Rio, localizado no município de Epitaciolândia, se rompeu após muito tempo de descaso por parte da administração passada, que nada fez para que fosse sanado o problema.

No local, tem uma galeria de bueiros que não suportou as vindas e idas do nível do rio Acre e para piorar, o grande volume de água em períodos de chuva. Os moradores registraram o problema e pedem que a atual gestão possa ajudar, consertando o local e volte o acesso ao bairro pela rua. Para poder chegar em suas casas, tem que dar uma volta por outro lado.

Em contato com a assessoria da Prefeitura, foi passado que parte do maquinário se encontra melhorando ramais do Município, para poder garantir o escoamento da produção por parte dos moradores da zona rural.

Disseram que uma reunião estará acontecendo nesta quinta-feira, dia 4, para traçar metas e iniciar os trabalhos o mais rápido possível. A prefeitura não dispõe de uma PC e terá que alugar para fazer a retirada dos bueiros e colocar novos.

Também tem um agravante que é o período de chuva que pode atrapalhar os trabalhos, mas, que a equipe as Secretaria de Obras já está a par do problema e pretende começar mais rápido possível.

Foi perguntado sobre data, retornaram dizendo que somente após a reunião e criar um cronograma, poderão divulgar os inícios dos trabalhos aos moradores e imprensa local.

