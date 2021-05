ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E MOTO NA AVENIDA SANTOS DUMONT EM EPITACIOLANDIA

Almir Andrade

Na manhã deste domingo dia 23 de maio, aconteceu um acidente na principal avenida de Epitaciolândia envolvendo um carro e uma moto.

Neste local em frente o Mercantil São Sebastião, já aconteceu vários acidentes envolvendo veículos, o rapaz que estava conduzindo a moto sofreu um corte no pescoço, o vidro da porta do carro quebrou e cortou o pescoço do motoqueiro, ele ficou no local até a chegada da Samu de Brasileia, que atendeu a vítima no local depois levou para o hospital regional de Brasileia, onde recebeu atendimento medico.

De acordo com populares o rapaz já estava ficando pálido devido a grande quantidade de sangue que tava perdendo antes de chegar atendimento um pedaço de vidro ficou no pescoço e só foi retirado pelos profissionais de saúde.

A policia militar foi no local e conversou com a mulher que estava conduzindo o carro. VEJA O VÍDEO NO MOMENTO DO ACIDENTE…

