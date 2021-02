Acidente fatal na BR 317 registra morte de taxista e 2 feridos

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio, sendo um deles taxi lotação, registrou a morte de um homem e deixou feridos na BR 317, já próximo a Fazendo Araxá, na tarde deste sábado, dia 6, distante cerca de 120km da Capital.

O impacto teria ocorrido em uma curva. O motorista foi identificado apenas pelo nome de Edcherles, morreu no local segundo pessoas que registraram através de celular. O carro modelo VW/Parati, placas MZU 1043, bateu contra um carro modelo Fiat.

Não foi possível obter informações das pessoas que estavam dentro do veículo taxi, mas que somente o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu. Dois passageiros ficaram feridos.

Em contato com o vereador de Brasiléia, Marcos Tibúrcio, que é taxista e representa a categoria na Câmara, disse que o motorista não era conhecido, pois, havia adquirido a placa recentemente e talvez, estaria trabalhando de forma irregular, mas, está atrás de mais dados sobre a pessoa.

As informações ainda são desencontradas, o carro com placa de taxi, teria saído de Brasiléia rumo a Capital. Um dos veículos teria invadido a pista contrária, ocasionando o impacto no lado de ambos os motoristas.

Também não foi identificado os ocupantes do veículo modelo Fiat e qual o estado de saúde. Homens da Polícia Militar estiveram no local para coletar informações sobre o acidente e identificar o motorista.

Mais informações a qualquer momento.

