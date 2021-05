Na manhã desta segunda-feira aconteceu um acidente no centro do município de Epitaciolândia.

Um carro boliviano bateu numa mulher que estava dirigindo na Avenida Santos Dumont, a mulher ficou no chão até chegada do socorrista do corpo de bombeiros para receber os primeiros atendimentos no local do acidente.

O veículo ficou com a frente destruída devido à forte pancada

.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...