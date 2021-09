Acre confirma seis casos da variante Delta da Covid-19

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), informa que recebeu nesta sexta-feira, 10, do Instituto Evandro Chagas, com sede em Belém (PA), o resultado dos exames dos 15 casos supostos de Covid-19 da linhagem Delta, no Acre.

O resultado das análises para sequenciamento genético da variante apontam seis resultados positivos, sendo que dois deles são de pessoas que vieram do Rio Janeiro e estavam em visita ao estado. Os demais são moradores de Rio Branco.

O governo informa, ainda, que o sistema de Saúde Pública do Estado está devidamente estruturado para atender todos os pacientes que deem entrada nas unidades com sintomas de Covid-19.

José Gabriel de Souza Mesquita

Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre

Janaína Mazaro

Gerente de Assistência do Laboratório Central (Lacen)

