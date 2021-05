Acre continua com a gasolina mais cara do país, aponta pesquisa ANP

A gasolina mais cara do país é vendida no Acre, segundo revelam números divulgados pela Agência Nacional do petróleo (ANP). O preço local bateu R$ 6,01 nos postos depois do quarto aumento em 2021, em apenas dois meses, do valor pago às refinarias pelo combustível. O preço médio ficou em R$ 5,53 no estado do Norte do país.

Pesquisa semanal da ANP, de acordo com o próprio órgão, consultou 33 postos acreanos e registrou que, no período de 14 a 20 de fevereiro deste ano, a gasolina variou entre R$ 5,37 até a meia dúzia de reais. O diesel também teve seu valor elevado, fazendo o consumidor pagar até R$ 5,25 pelo combustível.

Os aumentos de preços nas bombas seguem a alta das cifras cobradas pela Petrobras aos distribuidores. Olhando outras localidades do país, Tocantins e Rio de Janeiro ficam pouco atrás do Acre no ranking do preço médio da gasolina mais caro do Brasil. No estado da região Norte, o litro do combustível está sendo cobrado por R$ 5,33. Já o consumidor fluminense está pagando R$ 5,26.

Contabilizando apenas os preços máximos registrados pela ANP, o Rio Grande do Sul, com R$ 5,94, e novamente o Rio de Janeiro, chegando a R$ 5,79, são estados que juntamente com o Acre cobram os preços mais elevados sobre o consumidor.

A alta do preço cobrado pela gasolina também acarreta no aumento do valor do etanol hidratado. No Acre, o combustível já bateu R$4,34 e fica atrás apenas do Rio Grande do Sul entre os estados que em média fazem o consumidor gastar mais.

Confira o ranking

Os 10 maiores preços médios da gasolina por estado

1. Acre R$ 5,53

2. Tocantins R$ 5,33

3. Rio de Janeiro R$ 5,26

4. Ceará R$ 5,13

5. Distrito Federal R$ 5,10

6. Alagoas R$ 5,08 R$ 5,08

7. Rio Grande do Norte R$ 5,08

8. Piauí R$ 5,08

9. Bahia R$ 5,07

10. Pará R$ 5,05

10 maiores preços máximos da gasolina por Estado

1. Acre R$ 6,01

2. Rio Grande do Sul R$ 5,94

3. Rio de Janeiro R$ 5,79

4. Pará R$ 5,61

5. Alagoas R$ 5,49

6. São Paulo R$ 5,49

7. Bahia R$ 5,49

8. Mato Grosso do Sul R$ 5,39

9. Tocantins R$ 5,39

10. Minas Gerais R$ 5,34

Fonte: ANP

