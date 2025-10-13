Acre discute turismo e tradições culturais indígenas no Festival Híbrido, em São Paulo





O Acre tem sido um dos grandes destaques nas discussões das culturas tradicionais indígenas associadas ao turismo no estado, na programação do Festival Híbrido, neste final de semana, em São Paulo (SP). A participação do estado teve o apoio do governo do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e dos Povos Indígenas (Sepi), reforçando o compromisso com a valorização das culturas locais.

Um dos destaques do evento foi o painel “Psicodelia ancestral, etnoturismo no Acre e COP30”, realizado no sábado, 11. O debate contou com a participação do líder espiritual Bruno Brandão Shanenawa, que será representante da comunidade na COP 30, e a líder indígena Awa Pay Shanenawa, ambos de Feijó, no interior do estado. A perspectiva governamental e técnica foi apresentada por Adalgisa Bandeira, chefe da divisão de promoção de destinos turísticos da Sete e especialista em turismo indígena.

Segundo Carlos Minuano, jornalista e curador do evento, o campo dos psicodélicos vive um momento de expansão e o Festival Híbrido surge com intenção de trazer a perspectiva indígena para as discussões: “A ideia é trazer para o debate a perspectiva indígena, a perspectiva amazônica, que geralmente fica às margens desse debate”, completou o curador.

Especialista em turismo indígena, Adalgisa Bandeira fez a apresentação de abertura do evento, intitulada Festivais da Cultura Indígena no Acre: uma efervescência cultural associada ao turismo. Ela abordou a história das etnias no estado, passando pelas ‘correrias’ e o ajuntamento dos povos por meio da língua, grafismos, vestimentas, usos, costumes e artesanatos. Segundo a profissional, os povos originários do estado “realizavam uma festa em comemoração a esse ajuntamento, integrando a conquista pela demarcação da terra, até chegar aos festivais da cultura indígena com a presença de turistas, em 2008, tendo como pioneiros os Puyanawa”, destacou Adalgisa.

Saberes ancestrais e protagonismo indígena na COP30

Bruno Alex da Silva Brandão Shanenawá, conhecido espiritualmente como Fakaynū Shanenawá, é uma das lideranças culturais e espirituais do povo Shanenawá. No Festival híbrido, o líder espiritual falou sobre a importância de discutir o tema em eventos como este e a COP 30, que acontece no próximo mês, em Belém (PA). “O Festival está sendo muito proveitoso. É um evento muito importante para entender melhor sobre o tema e, em especial, com a presença do Acre, como indígena e não indígena, que está representando aqui o nosso estado. Isso é muito importante e fico muito feliz. Estamos aqui, diretamente do Acre, trazendo a voz da floresta para poder compartilhar. Shavá Shavá”, saudou o líder.

Neto e filho de grandes caciques e líderes espirituais, Fakaynū Shanenawá conta que desde cedo foi incentivado a se aprofundar nos saberes de seu povo: “Desde criança fui iniciado nos saberes ancestrais: o artesanato, o rezo, os cantos cerimoniais (txanás), a medicina da floresta, as histórias orais e os rituais de cura que sustentam a espiritualidade do meu povo”.

Awa Pay Shanenawa, uma das participantes do Acre no Festival Híbrido, falou sobre a importância de discutir o tema em eventos nacionais e internacionais: “Este evento foi sobre a nossa cultura dos povos originários, não só do povo Shanenawa, mas também de vários povos que tomam e conhecem a medicina da ayahuasca. Esse é o momento em que a gente está tendo espaço aqui no meio urbano e visibilidade. Nós mesmos estamos falando sobre as medicinas, e isso é um grande avanço”, destacou.

A líder indígena, que é responsável por coordenar centros culturais e espirituais Shanenawá, destacou a superação de barreiras históricas na narrativa sobre sua cultura:

“Até um tempo atrás, só quem podia falar das medicinas eram pesquisadores, professores, pessoas de igrejas. A gente não tinha essa propriedade de fala. Fomos convidados para falar sobre isso, e foi uma conversa muito legal e importante. Pudemos dialogar com pesquisadores, com professores, pessoas reconhecidas nesse meio urbano, falando sobre a nossa cultura, o nosso dia a dia e as nossas medicinas sagradas”, enfatizou Awa Pay Shanenawa.

Apoio do Estado aos Festivais Indígenas

Nos últimos anos, o governo do Acre fortalecido políticas públicas destinadas a promover e proteger os direitos dos povos indígenas, incluindo a promoção dos festivais. Em 2024, o governo publicou, pela primeira vez, 23 festivais indígenas no calendário oficial de eventos do Acre, no Diário Oficial do Estado. A publicação ocorreu como um ato de respeito aos povos originários e de fortalecimento cultural, em que cada etnia pode expor sua cultura e movimentar economicamente a região que ocupa.

Em 2025, os festivais voltaram a constar no calendário de eventos oficiais do governo do Acre, e o Estado, por meio da Sete e Sepi, apoiaram a promoção de festivais e a participação dos povos indígenas em eventos de discussão sobre o tema. “Só pudemos chegar até aqui também por conta da ajuda do governo do Estado, então eu queria colocar aqui o meu agradecimento ao governo do estado do Acre, que também está olhando para as populações indígenas e está ajudando a gente a se inserir nesse meio onde a gente pode falar do que é nosso, falar da cultura do Acre, falar da nossa verdade”, disse Awa Pay Shanenawá.

Festival Híbrido

O Festival Híbrido, que chegou à terceira edição, em São Paulo (SP), promove o diálogo sobre legalização, saúde e saberes ancestrais, além de conectar empreendedorismo e players importantes da economia verde e o grande público. O jornalista e curador do eixo psicodélico do evento, Carlos Minuano, já esteve no Acre no ano passado e agradeceu a participação do estado no festival: “Estamos muito felizes em abrir nossa área de debates com a participação do Acre. Foi uma honra abrir o evento com o canto do Bruno, com o canto da Awa Pay”, disse Minuano.

Carlos Messias, jornalista, escritor e integrante da equipe de comunicação do Festival Indígena União dos Povos (Fiup), também participou da discussão e ressaltou a riqueza cultural do Acre. “Eu já estive no Acre, fui para uma imersão na aldeia Segredo do Artesão, do povo Huni Kuin, na Terra Indígena Kaxinawá Praia do Carapanã, e realmente é uma experiência muito rica e valiosa. Eu acho que todo mundo que pertence a esse território de alguma forma tinha que se conectar com os povos indígenas, com as tradições culturais; são muito ricas, especialmente no Acre, são os cantos mais lindos que já escutei na vida” disse o jornalista.

Messias também destacou a beleza da herança cultural do Acre, citando os cantos dos Shanenawa, Yawanawa e Huni Kuin. “É um patrimônio cultural, um legado muito vivo que a gente ainda tem, que temos acesso e muita gente desconhece. O Festival Híbrido é muito legal também para trazer isso, para trazer essa conexão, não só com os psicodélicos, mas com os povos ancestrais”, concluiu.



















