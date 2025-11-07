Acre e Amazonas se unem para organizar rede de saúde e qualificar assistência às populações de áreas de fronteira





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), participa do Seminário Inter-regional e Interfederativo em Saúde do Amazonas e Acre – Etapa Rio Purus e Juruá, que ocorre de 5 a 7, no Hotel Nobile Suites Gran Lumni, em Rio Branco.

O evento é promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM), em parceria com o Cosems-AC, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e as Secretarias Estaduais de Saúde.

O objetivo é fortalecer as pactuações interestaduais e a integração das regiões de saúde do Purus e do Juruá, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que garantem o acesso, a integralidade e a equidade na atenção à população amazônica.

O secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, destacou a importância do diálogo entre os estados da Amazônia Ocidental para aprimorar o planejamento conjunto e tornar mais eficientes os fluxos de atendimento entre os municípios fronteiriços. “Estamos tendo a oportunidade de tirar encaminhamentos para que essa pactuação seja efetiva, garantindo que todos compreendam os fluxos da nossa regulação e que os pacientes não sejam transferidos sem um direcionamento adequado. Nosso objetivo é desenhar esse fluxo de forma conjunta, entendendo as particularidades de cada região e utilizando as ferramentas corretas para que cada paciente seja atendido no local certo”, afirmou.

Durante os três dias de programação, gestores e profissionais da saúde dos dois estados participam de oficinas, mesas temáticas e palestras sobre regionalização, atenção primária, políticas públicas e assistência em saúde.

A secretária de Estado de Saúde do Amazonas, Nayara Maksoud, ressaltou que o seminário representa um espaço estratégico de integração entre os estados e municípios, promovendo o fortalecimento da gestão compartilhada e o aprimoramento das políticas públicas na região amazônica.

“Este é um momento fundamental para realizarmos dias de discussões importantíssimas em um seminário interestadual e interfederativo, que trata das ações de saúde entre Amazonas e Acre. É extremamente importante a presença dos municípios desta região, pois é por meio desse diálogo que conseguimos avançar na garantia do acesso e na pactuação das ações em diversos eixos. Iniciamos com muitas novidades e cada vez mais próximos dos nossos gestores, que fazem a saúde acontecer no interior do nosso estado”, destacou.

A Sesacre participa das discussões voltadas à estruturação das regiões interestaduais de saúde, contribuindo com experiências e propostas para ampliar o acesso e a resolutividade dos serviços oferecidos à população que vive nas áreas de fronteira entre os dois estados. A troca de informações entre gestores tem mostrado a importância da cooperação entre os entes federativos, especialmente em regiões isoladas e de difícil acesso.

Rio Branco é hoje referência em atendimento médico para diversos municípios do Amazonas e de Rondônia, que encaminham pacientes para tratamento na capital acreana em virtude da estrutura hospitalar mais ampla e da oferta de serviços especializados. Segundo dados da Prefeitura de Envira, no Amazonas, cerca de 500 pessoas do município procuraram atendimento médico no Acre apenas em 2025.

A cidade de Ipixuna, também no Amazonas, mantém uma rotina constante de encaminhamentos por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), enviando pacientes quase diariamente para Cruzeiro do Sul, que se tornou referência regional devido à localização estratégica e à capacidade hospitalar. Esses fluxos demonstram, na prática, a interdependência entre os sistemas de saúde dos estados e a necessidade de consolidar uma rede interestadual bem estruturada e pactuada.

Representando o município de Ipixuna, a prefeita Paula Augusta Monteiro enfatizou a importância da parceria com o Acre para garantir o acesso da população aos serviços de saúde, destacando a realidade geográfica e os desafios logísticos enfrentados pela região.

“Ipixuna é um município muito distante da capital do Amazonas; nosso polo de referência é Eirunepé, na calha do Juruá, mas, na prática, utilizamos os serviços de saúde do Acre. Nossos pacientes são encaminhados para Cruzeiro do Sul, onde contamos com o apoio da Maternidade e do Hospital Regional do Juruá. Estamos aqui em busca de uma pactuação que possa fortalecer essa parceria e melhorar a assistência à nossa população, que enfrenta grandes desafios logísticos até Manaus. Agradecemos ao Estado do Acre por todo o apoio prestado ao longo dos anos”, afirmou.

Ao longo do seminário, estão sendo abordados temas como “Desafios da regionalização e o princípio da equidade: o SUS sem fronteiras, sem divisas e sem barreiras”, “Indicadores da Atenção Primária e financiamento da saúde” e “Política Nacional em Saúde das Populações do Campo, Floresta e Águas”, entre outros.

As discussões também contaram com a participação do presidente do Conasems, Hisham Hamida, que destacou a importância do seminário como um espaço estratégico para o fortalecimento da regionalização e da regulação em saúde, reforçando a necessidade de cooperação entre os entes federativos para garantir um atendimento mais eficiente à população.

“O desafio é muito grande, e este evento é fundamental para que possamos discutir a regionalização e a regulação, melhorando e facilitando o acesso da população aos serviços de saúde de maneira organizada e com um diálogo construtivo. Buscamos colaborar na construção de uma rede sólida, estruturada e madura, capaz de garantir que o acesso ocorra no tempo certo, de forma regulada e resolutiva para toda a população que procura o serviço”, afirmou.

O encontro será encerrado nesta sexta-feira, 7, com a leitura da Carta do Seminário Inter-regional e Interfederativo do Amazonas e Acre, documento que reunirá as principais propostas e encaminhamentos discutidos durante o evento, voltadas à consolidação das regiões interestaduais de saúde e ao fortalecimento da assistência à população da Amazônia Ocidental.













