Acre é o 3º estado do Brasil que mais registrou casos de coronavírus na última semana

Em um estudo do grupo “Aos Fatos” sobre a importância de ainda manter a quarentena como forma de combater o coronavírus e com dados sobre o aumento no número de casos em todo Brasil, o Acre aparece no ranking de estados como o terceiro que teve mais registrou diagnósticos nos últimos dias, proporcionalmente.

O levantamento tem como base a média de novos casos da última semana (de 28 abril a 4 de maio) na comparação com a anterior (21 abril a 27 de abril).

O Acre teve uma variação de 341%, ficando atrás apenas de Sergipe (418%) e do Tocantins (506%), que lidera no gráfico.

Com exceção do Mato Grosso do Sul (-46%), todas as unidades tiveram um aumento no número de novos casos na comparação da última semana.

“O número de novos casos registrados é importante porque pode indicar uma mudança no ritmo de contágio, mas deve ser interpretado com cuidado já que também é influenciado por fatores alheios à progressão da doença, como a capacidade de testes de cada governo”, diz um trecho do estudo.

Nesta quinta-feira (8) o Acre atingiu a marca de mais de 1 mil casos.

