Acre é o 7º estado do país com maior potencial de crescimento da força de trabalho

dez 23, 2025


Enquanto o Brasil discute o envelhecimento da população, o estado do Acre se consolida na 7ª posição nacional no indicador de Crescimento Potencial da População em Idade Ativa (PIA). O dado, extraído do Ranking de Competitividade dos Estados (CLP), revela que o Acre possui uma das maiores janelas de oportunidade para expansão econômica do país.

Para converter esse potencial em desenvolvimento, o governo do Acre vem ao longo dos anos realizando investimentos que visam preparar os jovens acreanos para o mercado de trabalho, focando em educação técnica, apoio ao empreendedorismo e infraestrutura produtiva.

O dado foi extraído do Ranking de Competitividade dos Estados (CLP). Foto: reprodução

O governador Gladson Camelí destacou os avanços do Acre em educação e desenvolvimento social, sendo a prioridade da gestão reduzir desigualdades e aproximar o Estado das pessoas.

Governador reforçou que os investimentos buscam não apenas infraestrutura, mas também inclusão, para que cada acreano sinta que o governo está presente em sua realidade. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Educação é tudo. É por meio dela que conseguimos transformar vidas e garantir oportunidades reais. Por isso, temos trabalhado para que o acesso seja ampliado, desde a capital até as cidades mais distantes e de difícil acesso. Vamos continuar investindo, na qualificação e no desenvolvimento do nosso estado, para que esse 7º lugar no ranking se transforme em mais empregos e mais dignidade para as famílias acreanas”, afirmou.

O governador reforçou que os investimentos buscam não apenas infraestrutura, mas também inclusão, para que cada acreano sinta que o governo está presente em sua realidade.

Na área de ensino, o governo iniciou em 2025 com um investimento histórico de R$ 196 milhões na Educação. Esse aporte não se limitou à reforma de escolas, mas focou diretamente na permanência do jovem no sistema de ensino, sendo entregue fardamento e merenda. Com o recurso, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) alcançou mais de 136 mil alunos que foram beneficiados com a entrega gratuita de uniformes e alimentação de qualidade, reduzindo a evasão escolar. Na área da tecnologia a gestão também investe no programa de modernização tecnológica das escolas.

Investimentos em educação não apenas em manutenção predial, mas também no fardamento e na merenda escolar. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Além disso, o governo por meio da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), atribuídas ao Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), tem expandido a  oferta de vagas em cursos alinhados às necessidades do mercado de trabalho regional, preparando a mão de obra para os postos de trabalho e fortalecendo a economia. 

Outro dado importante é que o estado atingiu o maior contingente de pessoas ocupadas dos últimos 13 anos, somando 333 mil trabalhadores. Esse resultado é fruto de uma política de fomento que incluiu parcerias estratégicas, como convênios com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para cursos de capacitação técnica em áreas como construção civil e agronegócio.

Ao falar sobre desenvolvimento, Camelí enfatizou que os incentivos criados pelo governo têm fortalecido o ambiente de negócios. “Estamos construindo um Acre propício para empreender. A geração de emprego e renda é consequência direta desse esforço, e isso atrai mais investimentos para o estado”, disse.

Ele acrescentou que a aproximação com o setor privado tem sido estratégica: “Criamos um laço sólido com os empresários, porque sabemos que o desenvolvimento só acontece quando governo e iniciativa privada caminham juntos”.

Com ações da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), o governo tem apoiado a instalação de empresas em parques industriais, gerando empregos diretos para a população jovem que ingressa no mercado.

A logística e o escoamento de produção na região amazônica é um desafio, por isso a gestão estadual, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), tem investido na recuperação de ramais e na manutenção de rodovias estaduais. Esses investimentos permitem que a produção do campo chegue à cidade, dinamizando o setor de serviços e comércio, que são os maiores empregadores da PIA no estado.

