Acre

Acre encerra o ano consolidado como referência global em clima, floresta e governança ambiental

jan 3, 2026


Há 15 anos na liderança da agenda climática global, o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) fecha o ano com marcos estratégicos para o futuro do clima e da floresta no Acre.

Em 2025, as ações do IMC consolidaram o Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa) aos mais altos padrões internacionais de integridade ambiental, fortalecendo a governança climática, a proteção das florestas e a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para o Estado.

IMC homenageou pessoas e instituições que marcaram a trajetória do Sisa ao longo desses 15 anos. Foto: Uêslei Araújo/Sema

Criado em 2010 e operacionalizado desde 2012, o Sisa consolidou-se como um dos sistemas mais avançados do mundo em pagamento por resultados de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) e na promoção de uma economia de baixo carbono.

Desde 2023, o IMC coordena um amplo plano de fortalecimento técnico e institucional, que incluiu a atualização das Salvaguardas Socioambientais do Sisa em alinhamento às Salvaguardas de Cancún e monitoramento.

Consulta inédita define novos percentuais de benefícios do REDD+ no Acre

Um dos avanços mais significativos para pauta ambiental na Amazônia em 2025 foi liderado pelo IMC com a realização das consultas para atualização da estratégia de repartição de benefícios do programa de REDD+ Jurisdicional, o ISA Carbono do Sisa.

Esse processo foi marcado por uma construção participativa inédita no estado. Ao longo de seis consultas realizadas nas cinco regionais do Acre, mais de 150 delegados — representantes de povos indígenas, comunidades extrativistas, agricultores familiares e ribeirinhos — participaram ativamente do debate e definiram, em fórum participativo, os novos percentuais para futuras captações de recursos climáticos.

Consultas foram marcadas por dialogo participativo e capacitações, oficinas sobre a temática e eleição de delegados. Foto: cedida

O novo modelo de repartição de benefícios foi oficializado pelo Decreto nº 11.732/2025, que estabelece a destinação de 72% dos recursos diretamente aos beneficiários do Sisa e 28% ao governo estadual, voltados a ações de comando, controle e fortalecimento da governança ambiental.

A divisão entre os segmentos sociais definiu 22% para povos indígenas, 26% para comunidades extrativistas e 24% para a agricultura familiar, assegurando apoio a pequenos e médios produtores, valorização de práticas sustentáveis e o uso racional do solo.

Em marco histórico, governo e representantes das comunidades tradicionais e indígenas definiram novos percentuais da repartição de benefícios do REDD+ Jurisdicional do Acre. Foto: cedida

Acre se aproxima do padrão de excelência ambiental

A presidente do IMC, Jaksilande Araújo, destaca que os avanços conquistados ao longo do ano habilitam o Acre para um novo patamar de reconhecimento internacional: a obtenção do padrão ART/TREES.

A certificação permitirá a geração de créditos de carbono de alta integridade, ampliando a capacidade do Estado em atrair investimentos internacionais e financiamentos climáticos voltados à expansão de políticas públicas socioambientais e produtivas.

Todo o processo, conduzido pelo IMC, marca uma nova fase para o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa) e para o Programa ISA Carbono, reconhecido internacionalmente por sua inovação em REDD+ Jurisdicional desde 2010.

IMC conduz processo de submissão de documentos ao padrão internacional para geração de créditos de carbono de alta integridade. Foto: Ângela Rodrigues/IMC

“Nossos esforços são para posicionar o governo do Acre como uma das primeiras jurisdições da Amazônia elegíveis ao padrão TREES, referência global para emissão de créditos de carbono de alta integridade”, destaca a presidente do IMC.

IMC conclui etapa de submissão ao padrão internacional para geração de créditos de carbono de alta integridade

Após a entrega da Nota Conceitual em setembro do ano passado, o IMC também avançou com o envio dos documentos técnicos de Registro TREES (Trees Registration Document – TRD) e do Relatório de Monitoramento TREES (Trees Monitoring Report – TMR), submetidos em outubro deste ano. Os documentos foram validados previamente pelos membros da governança do Sisa, na Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento (Ceva).

Segundo a presidente do IMC, Jaksilande Araújo, essa etapa é fundamental no processo que antecede a contratação da Validating and Verifying Body (VVB), entidade independente responsável por analisar a documentação e o desempenho do Acre frente aos critérios exigidos pelo padrão.

Treinamento em validação e verificação

Paralelamente, a equipe técnica do IMC deu início ao treinamento em validação e verificação, em formato híbrido, com especialistas do Architecture for REDD+ Transactions (ART), organização responsável pelo desenvolvimento e supervisão do padrão.

Treinamento em validação e verificação prepara o Acre para auditoria de padrão internacional de créditos de carbono. Foto: Uêslei Araújo/Sema

A capacitação representa mais um passo estratégico na preparação do Estado para atender aos rigorosos requisitos técnicos do ART TREES. Com a conclusão da etapa teórica, a equipe técnica do IMC avançará, a partir de janeiro do próximo ano, para atividades práticas voltadas à compreensão e aplicação dos requisitos metodológicos e procedimentais da auditoria. Essa fase representa a terceira etapa do processo, responsável pela validação oficial das reduções de emissões, garantindo credibilidade ao Acre na geração de créditos de carbono de alto valor no mercado global.

Para a presidente do IMC, todo o processo de atualização das salvaguardas, do sistema de monitoramento e da repartição de benefícios do REDD+ representa uma nova fase para o IMC como coordenador técnico do Sisa e do ISA Carbono.

Presidente do IMC, Jaksilande Araújo, explica que após a auditoria, Acre garante credibilidade para geração de créditos de carbono de alto valor no mercado global. Foto: Wendel Silva/Secom

“Fechamos o ano com grandes conquistas. O IMC vem conduzindo todo esse processo de forma técnica e responsável, alinhando o Sisa e o ISA Carbono às melhores práticas internacionais. A obtenção do padrão ART TREES posiciona o governo do Acre, por meio do Sisa e seus instrumentos, aos mais elevados padrões internacionais, ampliando a credibilidade, a transparência e a integridade de sua política ambiental”, afirma Jaksilande Araújo.

Compromisso com o futuro

Com a atualização do Sisa, o fortalecimento das salvaguardas e a consolidação de um modelo participativo de repartição de benefícios, o Acre demonstra maturidade institucional, visão estratégica e compromisso com soluções reais para o enfrentamento da crise climática.

Em um cenário global que exige respostas concretas ao aquecimento do planeta, o Estado reafirma seu papel como referência em políticas públicas integradas de clima, floresta e desenvolvimento sustentável.

The post Acre encerra o ano consolidado como referência global em clima, floresta e governança ambiental appeared first on Noticias do Acre.



