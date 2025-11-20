Acre participa de missão empresarial na Rússia para fortalecer cooperação econômica e ampliar investimentos





A convite da Câmara Brasil–Rússia de Comércio, Indústria e Turismo, o governo do Acre participa de extensa agenda em Moscou como parte da Missão Empresarial e Institucional à Rússia, que ocorre entre os dias 17 e 21. A comitiva acreana reúne representantes do governo e empresários interessados em expandir relações comerciais e identificar novas oportunidades no mercado russo.

Organizado pela Câmara Brasil–Rússia, pelo Parlamento da Federação Russa e por corporações com interesses estratégicos no Brasil, o evento é realizado paralelamente ao Fórum “Fortalecendo os laços da Rússia com o Brasil, criando o futuro para a América Latina”, realizado no Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

A missão tem o objetivo de ampliar o diálogo institucional, fomentar investimentos e fortalecer as relações entre os dois países, com efeitos diretos para toda a América Latina. Para o Acre e a região amazônica, a iniciativa é vista como estratégica diante das necessidades de ampliação produtiva sem comprometer a preservação ambiental.

De acordo com Ítalo Medeiros, representante da Casa Civil do Acre, a participação do estado reforça a busca por soluções que conciliam desenvolvimento econômico e proteção florestal. “O governo segue com a missão de buscar um equilíbrio entre produção agrícola e preservação florestal. Temos 85% de florestas que devem ser tratadas da forma correta, e nos 15% de áreas sem floresta precisamos produzir mais para não desmatar”, afirmou.

Medeiros destacou ainda que a Rússia, maior exportadora global de fertilizantes, é parceira estratégica para a expansão agrícola do Acre. “Estamos tratando do fortalecimento da produção com várias rodadas de conversa. Queremos uma solução definitiva para os fertilizantes, que é uma pauta essencial para o agro.”

Medeiros também mencionou avanços nas tratativas para a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Acre, incluindo o convite a empresas russas que possam utilizar o espaço industrial. A integração logística via Peru, facilitando o acesso às rotas do Pacífico, também foi apresentada como oportunidade para tornar o estado mais competitivo.

Para Assurbanípal Mesquita, titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), a missão reforça o papel do Acre como destino potencial para novos investimentos.“Estamos participando de encontros importantes para apresentar o ambiente de negócios do Estado do Acre e atrair a atenção do mercado russo”, afirmou Mesquita.

A missão empresarial segue até o dia 21, com reuniões bilaterais, visitas técnicas e debates sobre oportunidades de cooperação em setores como agricultura, logística, tecnologia, energia e investimentos industriais.

