Acre passa dos 23 mil casos de Covid-19 e chega a 591 mortes nesta quarta-feira

AC24H

No dia em que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 vai anunciar a nova classificação de risco da pandemia do novo coronavírus no Acre, o Estado confirma que a doença já passa dos 23 mil contaminados em todos os municípios. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) nesta quarta-feira, 19, foram 213 novos casos de contaminação registrados nas últimas 24 horas.

Assim, o número de infectados saltou de 22.933 para 23.146 de ontem para hoje. Mais 1 óbito também foi confirmado. Trata-se de uma mulher moradora do município de Porto Acre, de 52 anos. Atualmente, o total de óbitos é de 591 em todo o estado.

Na tarde desta quarta, o Comitê vai divulgar a nova classificação do nível de risco definido pelos critérios adotados pelo Pacto Acre sem Covid. O período de 14 dias analisado que vai servir para a definição da nova fase é de 1º a 14 de agosto. Neste intervalo de quase duas semanas o Acre registrou 2.505 novos casos da doença, o que representa uma média de 179 pessoas infectadas por dia. Já o número de mortes no período foi de 41 vítimas fatais da pandemia, o que representa uma média diária de 2,93 óbitos.

Um dos índices mais importantes levado em conta para a determinação do nível de risco é a capacidade de atendimento da rede pública. Em 14 de agosto, último dia que conta para a nova classificação dos 90 de leitos de UTI existentes, a taxa de ocupação era menos da metade (48,9%). Já dos 352 leitos clínicos, a ocupação era de 42,3%.

O aumento no número de casos registrados nesta terça-feira, 18, quando o estado registrou 328 novas pessoas infectadas e mais 8 mortes não entram no cálculo que define a nova classificação de risco, que será divulgada pelo Comitê e Sesacre a partir das 15 horas.