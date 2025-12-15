Acre promove 1º Encontro Estadual de Prestação de Contas das Políticas Públicas LGBTI+





A transparência nas políticas públicas é necessária para o conhecimento da população. Nesse sentido, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), por intermédio da Divisão de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, realiza nesta terça-feira, 16, o 1º Encontro Estadual de Prestação de Contas das Políticas Públicas da Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTI+ do Acre, no Auditório da Secretaria de Estado de Administração (Sead).

O evento marca um momento histórico de transparência, participação social e fortalecimento das políticas públicas voltadas à população LGBTI+ no estado. Serão reunidos representantes do governo do Acre, prefeituras, instituições de Justiça, órgãos parceiros e a sociedade civil, em um espaço de avaliação e diálogo sobre as ações já realizadas e os desafios futuros.

O chefe da Divisão de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTI+ da SEASDH, Germano Marino, destaca que o evento visa apresentar os resultados alcançados, avaliar as ações executadas e definir novas estratégias, reforçando a transparência, o diálogo entre os órgãos do governo e a participação da sociedade na promoção dos direitos das pessoas LGBTI+.

O encontro contará também com a participação ativa do Conselho Estadual de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBTI do Acre (CECDLGBT/AC), que realizará um chamamento oficial às instituições para integrarem o Observatório de Políticas Públicas, além de contribuir com a análise das ações executadas em parceria com o controle social. A presença do Conselho reforça a importância da gestão compartilhada, da escuta qualificada e da participação cidadã na construção de políticas efetivas e inclusivas.

Durante o evento, serão apresentadas as ações desenvolvidas pela SEASDH e pelos órgãos envolvidos na execução do Plano de Ação, consolidando um panorama dos avanços alcançados.

O encontro inicia às 13h e segue até as 17h. A participação da sociedade civil é essencial para fortalecer o espaço democrático de construção coletiva e o compromisso do Estado com a promoção dos direitos, da igualdade e da cidadania da população LGBTI+.

