Acre recebe mais 19.740 doses de vacinas contra a Covid-19

Foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Acre, nesta terça-feira, 18, o 23° e 24° lote com 19.740 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 17.400 doses da Astrazeneca/Fiocruz e 2.340 da Pfizer.

Ambas as remessas chegaram na tarde de hoje no Aeroporto de Rio Branco, no mesmo voo, sendo levadas para a Rede de Frio Estadual para a devida conferência, armazenamento e posterior distribuição aos municípios, conforme logística pré-definida.

A coordenadora do Plano Estadual de Imunização no Acre, Renata Quilles, ressaltou que 2.340 doses da Pfizer serão para 1ª dose e destinadas somente para a capital, Rio Branco, devido à necessidade de armazenamento em baixa temperatura.

Já as 17.400 serão distribuídas para todos os municípios e serão utilizadas para 1ª e 2ª doses. Atualmente, o estado encontra-se na fase de imunização dos grupos prioritários das pessoas com comorbidades, e avança conforme a chegada das remessas do MS.

A saúde destaca que cada município é responsável pela execução e divulgação das etapas de vacinação em que se encontram.