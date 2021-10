Acre recebe mais doses de vacinas para dar continuidade à imunização contra a Covid-19

O governo do Acre recebeu do Ministério da Saúde nesta terça-feira, 5, mais lotes de vacina contra a Covid-19, sendo 10.500 doses do imunizante da Fiocruz/AstraZeneca e 7.020 do produzido pela farmacêutica Pfizer. Após a entrega à central do Programa Nacional de Imunização (PNI), dá-se início ao envio das doses aos municípios, que são responsáveis pelo cronograma de vacinação.

O imunizante da Pfizer será utilizado para a aplicação da dose de reforço para idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da Saúde, enquanto a vacina da Fiocruz/AstraZeneca será destinada às segundas doses.

Com 82,7%, o Acre é o 12º estado na relação nacional de estados que mais aplicaram a vacina em relação às doses distribuídas às secretarias municipais, de acordo com os dados do PNI de 22 de setembro. Até o momento, ao menos 58,38% do público de 12 a 17 anos já recebeu a primeira dose.

Mesmo com o sucesso das empreitadas para garantir que os acreanos sejam imunizados contra a doença que já levou milhares de vidas, o Estado realiza mutirões, ações itinerantes, arrastões e demais ações buscativas em diversos municípios, principalmente aqueles que apresentam baixa cobertura.

De acordo com a coordenadora do PNI, Renata Quiles, “questões culturais e religiosas e dificuldades de se ausentar do trabalho para se vacinar” são as alegações mais comuns ouvidas pelas equipes de imunização. E por isso, além das questões logísticas, a conscientização e desmistificação de fakenews é realizada durante as ações.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...