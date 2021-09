Acre recebe segundo maior lote de vacinas contra a Covid-19

O governo do Estado recebeu nesta quinta-feira, 16, do Ministério da Saúde, um total de 118.500 doses de vacinas contra o coronavírus, sendo 117 mil da Pfizer e 1.500 da Astrazeneca, representando o segundo maior lote já entregue no Acre, desde o início da campanha, iniciada no mês de janeiro deste ano.

O lote recebido nesta quinta destina-se à complementação da segunda dose para o público imunizado nos meses de julho e agosto, em todos os 22 municípios acreanos. Dessa forma, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), iniciou de imediato a distribuição para todas as regiões por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

O sucesso da cobertura vacinal reflete a baixa nos registros de casos de coronavírus, conforme relaciona a secretária estadual de Saúde, Paula Mariano, destacando que hoje, o Acre tem 79,31% de sua população vacinada, quatro pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 11 em enfermarias.

“Nosso objetivo é zerar esses números, o que só será possível com 100% da cobertura vacinal e para tanto, precisamos que a população atenda o nosso chamado, se disponibilize para receber as duas doses, para que juntos possamos vencer o coronavírus”, salientou a secretária.

Conforme esclareceu a coordenadora do PNI do Estado, Renata Quiles, 84% da população do Estado já recebeu a primeira dose e 79,31 já recebeu as duas doses. Manuel Urbano tem o maior percentual de vacinados, com 96,67% e Cruzeiro do Sul com 94,67%.

“A maioria dos municípios está com mais de 60% de sua população vacinada e vamos atuar com afinco junto aos que estiverem com coberturas menores. A população deve procurar vacinar, pois o imunizante só tem eficácia com o esquema completo”, esclareceu Renata Quiles.

