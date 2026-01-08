Noticias da Fonteira

Acre

Acre registra avanços na segurança pública com redução de crimes e maior eficiência policial

jan 8, 2026


Um levantamento divulgado pela Diretoria do Observatório de Justiça e Segurança Pública Estado do Acre, nesta quinta-feira, 9, aponta resultados importantes no fortalecimento da segurança pública em 2025, com reduções expressivas em crimes violentos e patrimoniais, além de avanços na atuação das forças de segurança, especialmente na capital, Rio Branco. Entre os principais destaques está a queda de 66,67% nas lesões corporais seguidas de morte em todo o estado, demonstrando o impacto positivo das ações preventivas e repressivas adotadas pelas instituições de segurança.

Acre registra avanços significativos na segurança pública com redução de crimes e maior eficiência policial. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Também foi registrada uma redução de 10% nas mortes decorrentes de intervenção policial, refletindo maior controle, qualificação e uso proporcional da força nas operações. “Apesar dos desafios contínuos, os números revelam avanços concretos na redução de crimes violentos e patrimoniais, reafirmando o compromisso das forças de segurança com a proteção da vida, do patrimônio e da ordem pública no Acre”, destacou o secretário de Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia.

Secretário de Segurança diz que os números revelam avanços concretos na redução de crimes violentos e patrimoniais. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Na capital acreana os indicadores são ainda mais expressivos. Os feminicídios apresentaram redução de 20%, reforçando a importância das políticas públicas voltadas à proteção da mulher. Outro dado positivo é a redução de 100% nas lesões corporais seguidas de morte em Rio Branco, evidenciando avanços concretos na preservação da vida.

Os crimes patrimoniais também apresentaram melhora significativa. Os roubos reduziram 14,64% em todo o Estado e 17,35% em Rio Branco, enquanto os roubos de celulares caíram 15,72% no Acre e 17,80% na capital. Já os furtos de celulares tiveram redução tanto no estado quanto em Rio Branco, indicando maior eficiência no combate a esse tipo de delito.

Os roubos reduziram 14,64% em todo o Estado e 17,35% em Rio Branco, enquanto os roubos de celulares caíram 15,72% no Acre e 17,80% na capital. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Para o diretor operacional da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, Atahualpa Rivera os dados mostram um maior conhecimento dos padrões de criminalidade. “Esse mapeamento estratégico permite o direcionamento mais eficaz do policiamento preventivo, otimizando recursos e ampliando a sensação de segurança da população”, disse.

Outro ponto relevante é a recuperação de 391 veículos roubados ou furtados em 2025, resultado direto do trabalho integrado entre policiamento ostensivo, investigação e monitoramento, devolvendo bens às vítimas e enfraquecendo a atuação criminosa.

391 veículos roubados ou furtados em 2025 foram recuperados pelas forças de segurança do Acre. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

O coordenador do Grupo Especial de Operações de Fronteira (Gefron), Assis dos Santos, ressaltou que os resultados alcançados são reflexo direto do trabalho contínuo de fiscalização e integração entre as forças de segurança. “A atuação do Gefron nas áreas de fronteira é estratégica para conter o fluxo de crimes que tentam entrar no Estado, especialmente relacionados a veículos roubados, armas e drogas. Esse trabalho preventivo e repressivo contribui de forma decisiva para a recuperação de bens, a redução da criminalidade e o fortalecimento da segurança em todo o Acre”, afirmou.

Resultados alcançados são reflexo direto do trabalho contínuo de fiscalização e integração entre as forças de segurança. Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

Segundo o coordenador, o monitoramento permanente e as operações integradas têm sido fundamentais para garantir mais tranquilidade à população. “Os dados demonstram que o investimento em inteligência, presença ostensiva e cooperação entre as instituições tem gerado resultados concretos, protegendo nossas fronteiras e impactando positivamente a segurança pública dentro do Estado”, concluiu

The post Acre registra avanços na segurança pública com redução de crimes e maior eficiência policial appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Obras do Complexo Viário da Ceará avançam e primeira fase será liberada em março, anuncia governador durante visita

jan 8, 2026
Acre

Secretaria de Agricultura prorroga prazo para credenciamento de entidades socioassistenciais no Programa de Aquisição de Alimentos

jan 7, 2026
Acre

Empreendedores comercializam R$ 587 mil durante Fim de Ano da Família em Rio Branco

jan 7, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Acre registra avanços na segurança pública com redução de crimes e maior eficiência policial

08/01/2026 Frankly
Policial

Polícia Civil prende homem condenado a mais de 19 anos de prisão por roubo e tráfico – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

08/01/2026 Frankly
Acre

Obras do Complexo Viário da Ceará avançam e primeira fase será liberada em março, anuncia governador durante visita

08/01/2026 Frankly
Acre

Secretaria de Agricultura prorroga prazo para credenciamento de entidades socioassistenciais no Programa de Aquisição de Alimentos

07/01/2026 Frankly