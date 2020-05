Acre registra casos de Covid-19 em presídios e vira manchete nacional

O Acre possui, pelo menos, dois casos confirmados de Covid-19 em presídios e 20 suspeitos. Isso de acordo com dados atualizados pelo Depen (Departamento Penitenciário Nacional), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na noite de quinta-feira (30).

De acordo com a instituição, o Distrito Federal concentra o maior número de presos com covid-19 confirmados: 165. São Paulo, com 11 confirmações, vem na sequência. A lista ainda tem Espírito Santo (10), Roraima (8), Pará (6), Rio de Janeiro (3) e Acre (2), além de Amazona, Ceará e Santa Catarina com uma confirmação em cada.

Já os Estados com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus no sistema carcerário são: São Paulo (56), Minas Gerais (49), Ceará (21), Acre (20), Rio Grande do Sul (12), Rio de Janeiro (7), Amazonas (1), Roraima (1) e Santa Catarina (1).

O Brasil chegou a 10 mortos por covid-19 no sistema carcerário.

