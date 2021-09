Acre tem a menor taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do Brasil

Os dados são da última edição do Boletim Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta sexta-feira (3), e se referem à Semana Epidemiológica 34, correspondente ao período de 15 a 28 de agosto.

Com taxa de 9% de ocupação de UTI’s, o estado está entre as vinte e quatro unidades da Federação que se encontram fora da zona de alerta. Boletim Informativo da Assistência à Saúde no Estado do Acre desta sexta-feira, indica uma taxa ainda menor – 7,14%.

O Acre tem, atualmente, 70 leitos de UTI, sendo 50 em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul, das quais 5 estão ocupadas. Ainda existem 126 leitos clínicos disponíveis, cuja taxa de ocupação é de 7,94%.

Até o momento, o Acre tem um número total de 87.835 infectados pela Covid-19, com 1.814 mortes em decorrência da doença desde a chegada da pandemia no estado.

Queda de óbitos no país

O boletim da Fiocruz também destaca queda no número de óbitos no país pela décima semana consecutiva, com redução média diária de 1,6% durante a Semana Epidemiológica 34, de 15 a 28 de agosto.

A incidência de casos confirmados nesse mesmo período caiu 2,4% ao dia e a taxa de positividade dos testes também está em queda.

Os cientistas do Observatório Covid-19 ressaltam que os valores médios registrados nesta última SE — 24,6 mil casos novos e 670 óbitos diários — implicam na necessidade de atenção frente à hipótese de agravamento da pandemia, sobretudo pela difusão da variante Delta no momento em que grande parte da população ainda não completou o esquema vacinal.

Atualmente, a taxa de letalidade está em torno de 2,8%, que é considerada alta frente a outros países que adotam medidas de proteção coletiva, testagem e cuidados intensivos para doentes graves.