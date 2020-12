Acre tem aumento de 60% no número de novas mortes por covid-19, diz consórcio

De acordo com o consórcio nacional de veículos de imprensa que coleta dados sobre o coronavírus nos estados do Brasil, o Acre teve um aumento de 60% no número de novas mortes pela doença.

A comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação do balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

O estado segue subindo no índice com outras 17 unidades e o Distrito Federal. Apenas Rio de Janeiro, Goiás, Pará e Alagoas estão em estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu nem subiu significativamente.

Amazonas, Maranhão e Ceará estão em queda.

O Acre teve o segundo maior aumento na Região Norte, perdendo apenas para o Tocantins, que registrou 67%.

