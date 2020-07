Acre tem estabilização no registro de novos casos de Covid-19

O Acre já chegou a registrar mais de 500 novos casos de coronavírus por dia no ápice da contaminação, em meados do mês de maio. Desde que se tem o resultado oficial dos primeiros infectados, o estado já possui 13.253 pessoas acometidas pelo vírus. No entanto, nas últimas semanas, foi percebida uma diminuição no número de novos casos diários da doença.

O registro diário de novos casos foi reduzindo para 300, depois para a média de 200 e há três dias vem alternando entre 145 e 88. No último dia 28 de junho, foram 145 novos casos em 24 horas. No dia 29, foram apenas 88 novos infectados e nesse dia 30 de junho, o boletim trouxe 107 novos casos. Apesar do acréscimo no último dia de junho, ainda permanece uma redução acentuada na transmissão comunitária do vírus.

A prefeitura de Rio Branco destaca a ampliação do atendimento aos casos de Covid-19 para redução da contaminação. “Temos percebido uma estabilização desses números a partir do esforço da secretaria municipal de Saúde da prefeitura, com a ampliação da rede de atendimento a partir do dia primeiro de junho, já começa a surtir um efeito interessante nas pessoas que têm sintomas em seus domicílios, no acompanhamento domiciliar, no monitoramento remoto, na possibilidade de consultas remotas, também, a gente já percebe que já um impacto positivo nesse sentido”, explicou O médico Oswaldo Leal, presidente do Comitê Municipal de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus.

O governo do Acre também aponta para a ampliação dos leitos de enfermaria, com a ampliação dos leitos de UTI, que também impacta diretamente na taxa de ocupação.

