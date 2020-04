Acreana morre de câncer em Porto Alegre e será enterrada fora do AC devido coronavírus

CONTILNET

Faleceu na sexta-feira (10) a acreana Aline Souza, em Porto Alegre (RS), vítima de um câncer maligno.

Segundo informações repassadas por amigos de Aline nas redes sociais, ela tinha 25 anos e buscou tratamento na cidade gaúcha.

Com a pandemia do coronavírus no país e a falta de vôos para o Acre, além do fato dos pais serem do grupo de risco, a jovem foi enterrada fora de seu estado natal.

Aline tinha 25 anos e deixa um filho. Uma amiga identificada por Zete Queiróz, disse que será realizada uma Live às 17h, por meio de seu Facebook, em homenagem à acreana, mas com todos os cuidados necessários para evitar aglomeração.

