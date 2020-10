Acusados de matar adolescentes após saírem da Expoacre são condenados a 166 anos de prisão

A 2ª Vara do Tribunal do Júri condenou nesta quarta-feira, 21, dois dos três acusados de matar três adolescentes que desapareceram após saírem da Expoacre, em 2018.

Clenilton Araújo de Souza e Francimar Conceição da Silva foram condenados a 77 anos e 89 anos de prisão, respectivamente, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, em regime fechado. Luiz Gonzaga, outro acusado de envolvimento na morte dos adolescentes foi absolvido pela justiça.

As vítimas Vitor Vieira de Lima, 18 anos, Amanda Gomes, 14 anos, e Isabele Silva Lima, 13 anos, desapareceram no dia 5 de agosto de 2018 e foram achados mortos no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

À época, Vitor Vieira de Lima, 18 anos, foi achado dias após o sumiço. De acordo com o delegado responsável pela investigação, o jovem foi esfaqueado e atirado dentro de um poço ainda vivo e morreu afogado. Já Isabele Silva Lima, 13 anos, foi achada morta em uma área de mata. No dia 23 de agosto de 2018, os ossos de Amanda Gomes foram encontrados pela polícia.

O julgamento dos envolvidos começou na terça-feira (20) e terminou nesta quarta-feira, 21. Foram ouvidas mais de 14 testemunhas no julgamento.