Adolescente de 14 anos é encontrada morta em área de mata no interior do AC

Uma adolescente identificada como Ana Clara, de 14 anos, foi encontrada morta com marcas de golpes de faça, na tarde desta quarta-feira (4), em uma área de mata no bairro Bandeirantes, no município de Mâncio Lima, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a adolescente tinha saído para jogar futebol com um homem ainda não identificado que estava em motocicleta. A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia.

O corpo da jovem foi encontrado por populares, que acionaram a Polícia Militar. A PM esteve no local e confirmou que a jovem foi morta com ao menos quatro facadas. A área foi isolada para os trabalhos da perícia.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Mâncio Lima.

