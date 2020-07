Adolescente de 16 anos é flagrado vendendo droga no bairro Esperança

Um adolescente de 16 anos foi apreendido acusado de tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (27), no Beco do Sid, no Bairro Esperança, em Rio Branco.

Policiais Militares da Companhia do Choque, em patrulhamento de rotina, receberam uma denúncia de que havia um menor em via pública vendendo entorpecentes.

Ao chegar ao local, os militares avistaram o adolescente em via pública. Ao ver a viatura, o menor correu, mas a guarnição conseguiu interceptar o infrator e encontrou 46 barras de maconha, 2 trouxinhas de skunk e 2 pacotes de pasta a base de cocaína.

Diante dos fatos, o menor foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga apreendida, para os procedimentos cabíveis.

