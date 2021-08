Aeroportos do AC vão exigir carteira de vacinação e teste contra Covid-19 de passageiros; entenda

A carteira de vacinação e teste para Covid-19 serão exigidos dos passageiros nos aeroportos do Acre, nos próximos dias, para evitar a proliferação do coronavírus.

A informação foi dada ao ContilNet pelo governador Gladson Cameli e confirmada, com mais detalhes, pela porta-voz do governo, Mirla Miranda.

A estratégia será implementada a partir de um plano que está sendo elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e as equipes de Vigilância do Estado. A data que passa a valer a exigência ainda não foi informada, mas pode ser o quanto antes por conta da variante Delta que se aproxima do Acre.

“A Sesacre está atenta ao perigo que corremos por conta da variante Delta e, por isso, deve lançar a medida o quanto antes”, disse Miranda.

Dos viajantes que vão embarcar nos aeroportos do Acre para outra cidade ou Estado será exigido a carteira de vacinação comprovando a aplicação de pelo menos uma dose ou dose única (no caso da Janssen) de um dos imunizantes ofertados. Para os que vão desembarcar no Estado, é necessário apresentar teste de covid-19 realizado antes da viagem.

Mais informações serão lançadas nos próximos dias.