Agentes da Segurança Pública do Acre concluem curso para operar drone Harpia





Encerrando dois meses de formação intensiva na sede da Advanced Technologies Security & Defense (ADtech), a equipe de agentes da Segurança Pública do Acre concluiu nesta quinta-feira, 18, o curso de operação do drone Harpia, em São Paulo. O treinamento foi iniciado em julho, como parte do processo de implantação da nova tecnologia adquirida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

Em maio deste ano, o Acre se tornou o primeiro estado brasileiro a obter o Harpia (um Veículo Aéreo Não Tripulado/Vant), de última geração, projetado para reforçar o videomonitoramento e apoiar operações de segurança e resposta a desastres ambientais.

Para o secretário de segurança pública do Acre, José Américo Gaia, o Harpia não é apenas um marco tecnológico, é um símbolo da mudança de paradigma na forma como enxergar a segurança pública. “Ao investir em capacitação e inteligência operacional, estamos preparando o Acre para enfrentar desafios com mais estratégia e menos improviso. Essa conquista reforça nosso compromisso com uma segurança moderna, eficiente e integrada”, destacou.

Durante o curso, os quatro agentes: Delmar Cavalcante, Frank Damaceno, Tarso de Souza e Wagner da Silva receberam instruções teóricas e práticas sobre a legislação de drones, montagem e manutenção do equipamento, além da operação dos softwares e sensores embarcados no sistema. A capacitação técnica foi conduzida por especialistas da ADtech, empresa responsável pelo desenvolvimento do Harpia.

“Participar dessa formação foi mais do que aprender a operar um equipamento de ponta; foi compreender o papel da tecnologia no futuro da segurança pública. O drone Harpia nos dá olhos onde antes era impossível chegar, e isso significa mais proteção para a sociedade e mais precisão nas nossas ações”, disse o policial penal, Wagner da Silva.

O drone Harpia possui autonomia de até 12 horas, velocidade de 100 km/h e pode atingir até 5 mil metros de altitude, com alcance de até 1.200 km. Equipado com câmeras eletro-ópticas e infravermelhas de alta resolução, além de possibilidade de acoplar sensores adicionais como radar SAR e sistemas de inteligência de sinais, o equipamento eleva a capacidade de monitoramento aéreo do estado a um novo patamar.

O sistema atenderá às demandas das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos de fiscalização ambiental, consolidando um novo modelo de vigilância e resposta integrada em todo o território acreano.

